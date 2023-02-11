ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 83

ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 83، بعد وفاة سيدة وابنتها في مدينة أنطاكيا التركية.

وأفاد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، بوفاة فاتن غازي حسين صوالحة (48 عاما)، وابنتها (21 عاما)، جراء الزلزال في مدينة أنطاكيا.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أعلنت أمس الجمعة، وفاة كل من: هدى سويد، وهيثم سويد، ومحمد سويد، وعامر دخل الله، في أنطاكيا، وكانوا جميعهم يعيشون في مخيم درعا للاجئين في سوريا، قبل انتقالهم إلى تركيا.

وأعلنت في وقت سابق، أنه تم تأكيد وفاة عائشة باكير، وعبد الله باكير، وعبد المعين باكير، في مدينة أنطاكيا، علمًا أنهم من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا في سوريا، وانتقلوا للعيش في تركيا.

ورجحت الخارجية ارتفاع عدد الضحايا من أبناء شعبنا بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية الموجودة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

وكانت طواقم الإنقاذ قد تمكنت، الخميس، من انتشال جثة الطبيب يوسف مجدي درابية من قطاع غزة، في مدينة أنطاكيا التركية، بعد فقدان أثره لمدة ثلاثة أيام متواصلة جراء الزلزال، بحسب ما أفاد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية أن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة المواطن الفلسطيني حسن محمد ديمير وزوجته، من تحت أنقاض منزلهما المدمر في مدينة أديمان التركية.

ووصل عدد الضحايا من أبناء شعبنا في تركيا إلى 32، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الإثنين الماضي، سوريا وتركيا إلى أكثر من 23 ألف شخص، فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين في أجواء من البرد الشديد.

ولقي 20213 شخصا مصرعهم في تركيا، و3553 شخصا في سوريا، حسب السلطات ومصادر طبية، ليرتفع مجموع القتلى إلى 23766 شخصا.