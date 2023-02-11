صورة تكشف زيارة سرية لرئيس هيئة أركان جيش الاحتلال (الإسرائيلي) إلى البحرين

قال الصحفي في موقع (أكسيوس)، باراك رافيد، إن الصحافة البحرينية كشفت عن زيارة سرية قام بها رئيس هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، الجنرال هرتسي هليفي، إلى البحرين في اليومين الماضيين.

وكتب رافيد في تغريدة على تويتر إن الزيارة كانت تحت "حظر النشر لأسباب أمنية لكن تم الكشف عنها بعد نشر صورة لهليفي في لقاء مع ولي عهد البحرين في الصحافة البحرينية".

BREAKING: IDF chief of the general staff Lieutenant General Herzi Halevi secretly visited Bahrain in the last 2 days. The visit was under gag order for security reasons but was revealed after a photo of Halevi in a meeting with Bahrain's Crown was publish in the Bahraini press👇 pic.twitter.com/xgXEM9cuG4 — Barak Ravid (@BarakRavid) February 9, 2023

وقالت صحيفة (أخبار الخليج) البحرينية التي نشرت الصورة، إن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل ثاني استقبل الأربعاء عددا من (كبار المسؤولين المشاركين في مؤتمر الأمن الإقليمي الذي تستضيفه مملكة البحرين).

وذكر موقع (الحرة) أن المتحدث باسم جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، أفيخاي أدرعي، لم يرد على اتصالات موقع (الحرة)، حتى الآن، للتعليق.

وأقامت البحرين علاقات مع (إسرائيل) بموجب (اتفاقات أبراهام) بوساطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

والعام الماضي، قام رئيس الوزراء (الإسرائيلي) السابق نفتالي بينيت بزيارة رسمية إلى البحرين، كانت الأولى لرئيس حكومة (إسرائيلي) إلى المملكة الخليجية التي تعتبرها (إسرائيل) محطة استراتيجية للتصدي للنفوذ الإقليمي لعدوها الأكبر، إيران.

وكان وزير جيش الاحتلال (الإسرائيلي) بيني غانتس زار البحرين أيضا في أوائل فبراير العام الماضي لتوقيع اتفاقية دفاعية مع المملكة الصغيرة حيث يتمركز الأسطول الخامس الأميركي.

المصدر: الحرة