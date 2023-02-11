رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال والقنوات الناقلة، والتي ستبث مساء اليوم السبت 11فبراير.
ويحمل نادي الهلال السعودي على عاتقه آمال الملايين من المشجعين في الوطن العربي وقارة آسيا، خلال مواجهته التاريخية أمام ريال مدريد الإسباني، في نهائي كأس العالم للأندية.
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مباراة ريال مدريد والهلال
وتقام مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية، والمقامة حالياً في المغرب في الفترة من 1 حتى 11 فبراير الجاري، اليوم السبت 11 فبراير، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
وتنطلق مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
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القنوات الرياضية
تردد قناة Aea 2023
قمر نايل سات
- 11636
-11638
-11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2023#تكافل_وكرامة #الاهلي_ريال_مدريد #الاهلي #ريال_مدريد #مصر #محمد_بن_زايد #عمرو_اديب #زلزال_سوريا_تركيا #زلزال_تركيا_سوريا #الهلال_ريال_مدريد #الهزه_الارضيه #الإسكندرية https://t.co/FvvcREBmO3— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 11, 2023
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418
تردد قناة AEA المفتوحة
قمر نايل سات
11636
11638
11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.
- Sport TV2 Portugal
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 HD Slovenija
- Sport Klub 1HD Croatia
- Diema Sport 2 HD
- beIN Sports HD 1 English
- SuperSport HD 2 alb
- Match Football 2
- Sport TV5 Portugal
- Foot+ Multisports 5
- Nova Sport 2 CZECH
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