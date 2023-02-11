رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال والقنوات الناقلة، والتي ستبث مساء اليوم السبت 11فبراير.

ويحمل نادي الهلال السعودي على عاتقه آمال الملايين من المشجعين في الوطن العربي وقارة آسيا، خلال مواجهته التاريخية أمام ريال مدريد الإسباني، في نهائي كأس العالم للأندية.

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مباراة ريال مدريد والهلال

وتقام مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية، والمقامة حالياً في المغرب في الفترة من 1 حتى 11 فبراير الجاري، اليوم السبت 11 فبراير، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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