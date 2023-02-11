رابط بث مباشر مباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة الأهلي وفلامنجو والقنوات الناقلة، والتي ستبث مساء اليوم السبت 11فبراير.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي، وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

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مباراة الأهلي وفلامنجو

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) مساء غد، السبت.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية بثلاثة أهداف نظيفة، ثم الفوز على سياتل الأمريكي بهدف دون رد، قبل الخسارة من ريال مدريد بأربعة اهداف مقابل هدف.

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القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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