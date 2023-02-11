إليك رابط بث مباشر مباراة أسوان والاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة أسوان والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة، والتي ستبث مساء اليوم السبت 11فبراير.

ومن المقرر أن يواجه فريق الاتحاد السكندري نظيره فريق أسوان في إطار مواجهات الجولة الثامنة عشرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

اليوم السبت في تمام الساعة 2:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 3:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية إستاد برج العرب.

روابط ذات صلة: رابط بث مباشر مباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

مباراة أسوان والاتحاد السكندري

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

ويحتل فريق أسوان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.

للمشاهدة "اضغط هنا".

القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

وقفة أمام بلدية رام الله صباح اليوم تضامناً مع ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا. pic.twitter.com/Pe3w1wOSOI — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 11, 2023

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

روابط ذات صلة:رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد والهلال في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة