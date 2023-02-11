تعرف على رابط بث مباشر مباراة التعاون والفتح من الدوري السعودي

إليك رابط بث مباشر مباراة التعاون والفتح من الدوري السعودي، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة التعاون والفتح والقنوات الناقلة، والتي ستبث مساء اليوم السبت 11 فبراير.

وتقام مباراة التعاون والفتح، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة)، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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مباراة التعاون والفتح

والتقى الفتح مع التعاون، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبد الله، في إطار منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

وسجل أليخاندرو روميرو كاكو الهدف الأول للتعاون في الدقيقة 20، بعد احتساب حكم المباراة ضربة جزاء ليسددها كاكو داخل الشباك.

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القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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