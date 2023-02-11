تعرف على سبب وفاة البلوجر المصرية دينا صبحي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة البلوجر المصرية دينا صبحي.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام مصرية صباح اليوم السبت، عن وفاة البلوجر المصرية دينا صبحي البالغة من العمر (27) عاماً، في ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم.

روابط ذات صلة: تعرف على رابط بث مباشر مباراة التعاون والفتح من الدوري السعودي

من هي دينا صبحي

كانت تعمل دينا صبحي في مجال الموضة والأزياء عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولها كثير من المتابعين والمعجبين بأدائها.

وتخرجت دينا صبحي في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية في مصر، واشتهرت بتقديم نصائح للفتيات عن كيفية تنسيق الملابس.

ويتابعها حوالي 224 ألف شخص على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام"، و781.6 ألف شخص على منصة "تيك توك".

سبب وفاة دينا صبحي

وأفادت مصادر صحفية ومغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن الفتاة دينا صبحي توفيت بشكل مفاجئ مساء الجمعة 10 فبراير 2023.

ويُذكر أن لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن أي شخص من أفراد أسرتها عن سبب وفاة دينا صبحي البلوجر المصرية، طالبين الجميع بالدعاء لها بالرحمة، والمغفرة.

وفاة دينا صبحي

ونعى الكثير من المعجبين من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الراحلة دينا صبحي البلوجر المصرية، داعين لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكتبت صديقتها عبر حسابها الشخصي "فيس بوك" " إن لله و إنا إليه راجعون، توفيت إلي رحمة الله تعالي صديقتي دينا صبحي، ربنا يرحمك يا دينا يا حبيبتي كنتي وحشاني و حتفضلي وحشاني، دينا كانت اجدع صاحبه و أطيب عشرة في الدنيا كانت جميلة اوي ربنا يرحمك و يغفرلك و يسكنك فسيح جناته يا حبيبتي و يصبر قلب مامتك".

صاحبتي واختي في ذمه الله عروس الجنه اللهم لا اعتراض انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك ويغفرلك ويسامحك ويجعل مثواك... Posted by Mariam Aly Abdel-Latif on Friday, February 10, 2023

روابط ذات صلة: موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2023