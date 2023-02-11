التشريعي يدعو البرلمانيين البريطانيين للضغط على حكومتهم لوقف جرائم الاحتلال

أشاد المجلس التشريعي الفلسطيني بموقف 70 برلمانيًا بريطانيًا من مجلس العموم واللوردات البريطاني الذين دعوا خلال رسالة لوزير خارجيتهم بالتحرك من أجل وضع حد لسياسة تهجير الفلسطينيين قسرًا في مسافر يطا جنوب الخليل، باعتبارها جريمة حرب.

كما دعا بيان للمجلس السبت البرلمانيين البريطانيين لمواصلة الضغط على حكومتهم من أجل دعم الحقوق الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الذي ينتهك من خلال جريمة التهجير كافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد على ضرورة ترجمة دعوة البرلمانيين البريطانيين عمليا والقيام بإجراءات واضحة لوقف سياسة التهجير القسري وإدانة انتهاكات الاحتلال.

كما طالب البيان البرلمانات الدولية كافة إلى الاستمرار في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على محاكمة الاحتلال وعزله في مختلف المحافل الدولية.