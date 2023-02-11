وفد من حماس و(العمل الحكومي) بغزة يزور الهلال الأحمر التركي*

زار وفد كبير من قيادات حركة حماس ولجنة العمل الحكومي في قطاع غزة مكتب الهلال الأحمر التركي؛ لتقديم واجب العزاء في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب وسط تركيا وشمال سوريا.

وضم الوفد كلا من رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية للحركة د . باسم نعيم ونائبه د. هشام المغاري ووكيل وزارة العدل أ. أحمد الحتة ووكيل وزارة العمل م. ايهاب الغصين و م. انور عطالله وا. اياد الشوربجي وأ. رائد رجب و م. ماهر الرفاتي وعدد من العاملين في العمل الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.

وكان في استقبال الوفد مدير مكتب الهلال الاحمر التركي بغزة السيد فورال وطاقم العمل.

ونقل د. نعيم تعازي شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وقيادة الحركة للشعب التركي وأهالي ضحايا الزلزال، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكد نعيم على عمق العلاقة التي تربط الشعبين التركي والفلسطينى، داعيًا العلي القدير أن تستعيد المناطق المتضررة عافيتها في أسرع وقت.

من جانبه، قال المستشار أحمد الحتة إن شعبنا الفلسطيني يشاطر الشعب التركي الألم، مضيفًا: "علاقاتنا الدينية والتاريخية تجعلنا نشعر وكأننا شعب واحد ومصيرنا واحد".

وتمنى الحتة أن تتجاوز تركيا الأزمة وتعيد بناء المدن والمناطق التي تعرضت للتدمير بشكل أفضل مما كان.

من جهته، شكر مدير مكتب الهلال بغزة السيد "فورال" الوفد الزائر على مبادرته، مؤكدًا أن تركيا تقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأنها لن تتخلى عن واجباتها في هذا الاتجاه.

واطلع فورال الوفد على آخر المستجدات والمعطيات المتعلقة بالزلزال، مشيرًا إلى أنه لا توجد ارقام دقيقة حتى الآن لعدد الضحايا والجرحى، لكنه ذكر أن عدد الذين تأثروا سلبا بالزلزال في عشرة ولايات تجاوز 13 مليون مواطن، وأن الدولة التركية سخّرت كل إمكانياتها لمواجهة هذه الكارثة "غير المسبوقة منذ حوالي 100 عام".











