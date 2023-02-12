غضب (إسرائيلي) لعدم الرد  على صاروخ غزة

شهدت وسائل الإعلام (الإسرائيلية) صباح اليوم الأحد حالة من الغضب على عدم رد جيش الاحتلال على الصاروخ الذي أطلق من غزة مساء أمس السبت.

وكتب هاليل روزين: "حكومة الفشل الأمني.. بعد ساعات على إطلاق الصاروخ من غزة باتجاه الغلاف لم يتم تنفيذ أي هجوم ضد قطاع غزة".

كما كتب يارون أفراهام-القناة 12: "المعادلة انكسرت .. على الأقل في الوقت الحالي لأول مرة منذ تشكيل الحكومة الحالية، تقرر عدم مهاجمة أهداف في غزة الليلة ردا على إطلاق الصواريخ على الغلاف".

وقال متان تسوري، يديعوت أحرونوت: "للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة، تقرر عدم مهاجمة قطاع غزة الليلة ردا على إطلاق صاروخ تجاه الغلاف - كل هذا على الرغم من تصريحات السياسيين الخطيرة والمبالغ فيها والتي لا أساس لها من الصحة".

وعلق المراسل العسكري للقناة 14: "فشلت الحكومة في الأمن بعد نصف يوم على إطلاق صاروخ تجاه غلاف غزة - لم يتم تنفيذ أي هجوم في قطاع غزة".

وكتب ألموغ بوكير: "لم يرد الجيش الليلة على إطلاق الصاروخ، كما لم يرد الأسبوع الماضي على النيران الرشاشة من غزة، ورغم ذلك دخل هذا الصباح آلاف العمال الغزّيين إلى "إسرائيل" - التبرير: سنرد في الوقت المناسب - سجلوا عندكم هذا المبرر".

وعقّب تسفي جوفر بقوله: "خزي وعار على هذه الحكومة التي تتخلى عن المستوطنين بعد إطلاق صاروخ وبعد عملية الدهس وإراقة الدماء في شوراع القدس .. كل هذا لأن نتنياهو في نظرهم أهم من سكان مستوطنات الجنوب - حكومة عبثية وسلوكها لا يمكن أن يغفر".

وقالت وسائل إعلام عبرية إن القبة الحديدية اعترضت مساء أمس السبت صاروخًا أطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنة ناحال عوز شرق مدينة غزة.

وأوضحت القناة 11 العبرية أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة، فيما اعترضته صواريخ القبة الحديدية.

وأفادت قناة كان العبرية أن صفارات الانذار دوت في مستوطنات غلاف غزة.