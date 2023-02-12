بـ13 إحصائية.. الفيفا يبرز الأرقام القياسية بنهائيات مونديال الأندية

يحتضن مجمع الأمير مولاي عبدالله الرياضي في الرباط، مساء السبت، نهائي كأس العالم للأندية بنسختها الـ19 بين بطل أوروبا ريال مدريد وبطل آسيا الهلال السعودي.

وهي المرة الأولى التي يصل فيها الهلال إلى نهائي مونديال الأندية، ليصبح ثالث فريق عربي يبلغ المشهد الختامي، في المقابل يسعى ريال مدريد إلى تزيين خزائنه باللقب الخامس في البطولة.

موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قدم إحصائيات مثيرة للاهتمام عن أبرز الأرقام القياسية من نهائيات كأس العالم للأندية، وحول المباراة النهائية والناديين:

- 17 مباراة نهائية متتالية سجلت فيها أهداف غير أهداف الركلات الترجيحية، المباراة الوحيدة التي لم يسجل فيها أهداف كانت في النسخة الأولى بين كورينثيانز وفاسكو دا جاما.

مباراة ميلان وبوكا جونيورز (4-2) في 2007، وريال مدريد وكاشيما انتلرز (4-2) في 2016 كانتا المباراتان اللتان سجل فيهما أكبر عدد من الأهداف.

- مرت 10 سنوات منذ أن رفع فريق غير أوروبي الكأس، وكان كورينثيانز هو آخر فريق غير أوروبي يرفع الكأس بفضل الفوز 1-0 على تشيلسي في اليابان 2012.

- أكبر عدد من الكؤوس المتتالية التي فازت بها أوروبا هو 5، وأحرزتها أندية أياكس ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند وريال مدريد ومانشستر يونايتد بين الأعوام 1995 و1999.

- "أندريس إنييستا" (اليابان 2006 واليابان 2015 لبرشلونة)، و"كريستيانو رونالدو" (اليابان 2008 لمانشستر يونايتد والإمارات 2017 لريال مدريد)، و"سيزار أزبيليكويتا" (اليابان 2012 والإمارات 2021 لتشيلسي) يتشاركون الرقم القياسي للعب في نهائيات كأس العالم للأندية من حيث تباعد السنوات (9 سنوات تفصل بين المشاركة الأولى والأخيرة).

وسيعادل "دافيد ألابا" و"توني كروس"، اللذان مثلا بايرن ميونيخ في نهائي المغرب 2013، هذا الرقم القياسي إذا لعبا يوم السبت، في حين سيحطم "إيدن هازارد" هذا الرقم القياسي إذا لعب، حيث إنه لعب لتشيلسي في نهائي اليابان 2012.

- ستتعادل الأندية الإسبانية مع الأندية البرازيلية، السبت بواقع 9 مباريات نهائية لكل منهما، وستكون هذه المشاركة الخامسة لريال مدريد في المباريات النهائية، بينما لعب برشلونة 4 مرات.

سيصبح الهلال النادي السابع عشر الذي يلعب مباراة نهائية، وسيجعل المملكة العربية السعودية الدولة الثالثة عشرة التي تخوض النهائي.

- سجل "دانتي" لاعب بايرن ميونيخ أسرع هدف في مباراة نهائية بعد 7 دقائق في عام 2013، والتقط قلب الدفاع الكرة بشكل رائع ودار بها ووضعها في مرمى حارس الرجاء البيضاوي "خالد العسكري".

- رفع 7 لاعبين الكأس مع أندية مختلفة: "ديدا" (كورينثيانز وميلانو)، "دانيلو" (ساو باولو وكورنثيانز)، "تياجو ألكانتارا" (برشلونة وبايرن ميونيخ)، "توني كروس" (بايرن وريال مدريد)، "كريستيانو رونالدو" (مانشستر يونايتد وريال مدريد)، "شيردان شاكيري" (بايرن ميونيخ وليفربول)، و"ماتيو كوفاسيتش" (ريال مدريد وتشيلسي).

وسيحقق "دافيد ألابا" و"أنطونيو روديجر" هذا الإنجاز إذا فاز ريال مدريد في الرباط.

- شاركت في النهائيات الست الأولى أندية من أوروبا وأميركا الجنوبية فقط، ومع ذلك، سيكون الهلال سادس فريق من خارج هاتين القارتين يشارك في النهائي على مدار النسخ الـ13 الأخيرة، ليحاكي تي بي مازيمبي، والرجاء البيضاوي، وكاشيما أنتلرز، والعين الإماراتي، وتيجريس.

وكان أنتلرز الأقرب إلى رفع الكأس عام 2016، متقدماً على ريال مدريد بعد ساعة من اللعب قبل أن ينقلب الوضع بثلاثية "رونالدو"، اثنان منها جاءا في الوقت الإضافي.

- لعب "كروس" في 5 نهائيات، وهو رقم قياسي، وفاز بها جميعاً، وساعد لاعب الوسط الذكي بايرن ميونيخ على الانتصار في 2013 قبل أن يساعد ريال مدريد في الفوز بأربعة ألقاب بين 2014 و2018.

ويمكن للاعب الألماني البالغ من العمر 33 عاماً زيادة هذه الأرقام في ملعب الأمير مولاي عبد الله.

- حقق برشلونة أكبر انتصار في مباراة نهائية بالفوز 4-0 على سانتوس في عام 2011. كان ذلك في الواقع أكبر فوز مشترك في أي مباراة في كأس العالم للأندية قبل أن يسحق الهلال الجزيرة 6-1 في الإمارات 2021.

- "كريستيانو" هو اللاعب الوحيد الذي سجل 3 أهداف في مباراة نهائية، وفعل البرتغالي ذلك ملهماً ريال مدريد للفوز على كاشيما أنتلرز في عام 2016.

سجل "رونالدو" 4 أهداف بشكل عام في النهائيات، بزيادة هدف واحد عن "ليونيل ميسي".

- فريقان فقط قلبا النتيجة لصالحهما وفازا بمباراة نهائية، وكان استوديانتس على بعد لحظات من هزيمة برشلونة عام 2009 عندما أدى هدف التعادل الذي سجله بيدرو في اللحظة الأخيرة إلى تمديد اللعب وقتاً إضافياً.

سجل "ميسي" هدف الفوز ليكمل الظفر بستة ألقاب تاريخية. أما الفريق الثاني الذي فعلها فكان ريال مدريد.

- لم تُلعب أي مباراة نهائية بدون مشاركة برازيليين فيها، وبالتأكيد سيستمر هذا بفضل أمثال "إيدر ميليتاو" و"مايكل ورودريجو" و"فينيسيوس جونيور"، وكان آخر فريق لم يشرك في المباراة لاعباً من البرازيل هو ريفر بليت في عام 2015.

المصدر: الخليج الجديد