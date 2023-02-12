لاعب برشلونة يخطط لخيانة كبرى

يخطط أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة لخيانة أحد الأندية التي مثلها في مسيرته الاحترافية.



ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد أعرب لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي عن رغبته في الانتقال إلى إنتر خلال الصيف المقبل.



وكان كيسي لعب 5 مواسم بقميص ميلان، قبل أن ينتقل إلى برشلونة عبر صفقة مجانية في الصيف الماضي.



وأشارت إلى أن بداية المفاوضات جاءت من إنتر، الذي حاول ضم اللاعب أولا في الصيف الماضي، عقب انتهاء عقده مع ميلان، ثم حاول مجددا التوقيع معه في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي الماضي.



وكشفت أن الطرفين أعادا الاتصال ببعضهما البعض في الأيام الأخيرة، خاصة أن وكيل كيسي يسعى لنقله خارج برشلونة، بسبب عدم رضاه عن وضع اللاعب في كامب نو.



وذكرت أن إنتر سيستغل تلك الفرصة لمنح كيسي مغامرة جديدة في مدينة ميلانو لكن بألوان مختلفة.



وكان كيسي من الأصدقاء المقربين لهاكان تشالهانوجلو الذي انتقل من ميلان إلى إنتر في الموسم الماضي.