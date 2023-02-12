ميسي ومبابي يتسببان بفضيحة لنيمار

تواجد البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، ضمن قائمة الأسوأ في مواجهة موناكو، أمس السبت، بالجولة 23 من الدوري الفرنسي.



وكان سان جيرمان قد سقط أمام مضيفه موناكو بنتيجة 1-3، في غياب نجمي الفريق الباريسي ليونيل ميسي وكيليان مبابي، بداعي الإصابة.



ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار حصل على ثاني أقل تقييم بين لاعبي سان جيرمان، خلال مباراة الأمس (3 درجات).



وذهب التقييم الأسوأ إلى المدافع الشاب الشدالي بيتشيابو، الذي حصل على "درجتين" فقط.



بينما كان الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، صاحب التقييم الأفضل في صفوف الفريق الباريسي ب"7 درجات"، ويليه زاير إيمري، الذي أحرز هدف سان جيرمان في المباراة (5).



في المقابل، حصل نجم موناكو وسام بن يدر على التقييم الأعلى في المباراة (9)، بعدما سجل هدفين.

