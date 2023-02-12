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ضمن تقرير واقع الإعلام الرقمي في فلسطين 2022

الرسالة تتصدر أهم منصات السوشيال ميديا في فلسطين    

الرسالة تتصدر أهم منصات السوشيال ميديا في فلسطين    
الرسالة تتصدر أهم منصات السوشيال ميديا في فلسطين    

غزة- الرسالة نت

صُنفت منصات مؤسسة الرسالة للإعلام على السوشيال ميديا ضمن أفضل منصات التواصل الاجتماعي وذلك من خلال التقرير السنوي حول واقع الإعلام الرقمي في فلسطين لعام 2022، الصادر عن المركز الشبابي للإعلام.

وجاءت صفحة الرسالة على منصة فيس بوك ضمن أهم صفحات المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.

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كما تصدرت الصفحة الرياضية للرسالة على فيس بوك "الرسالة سبورت" الصفحات الرياضية المتخصصة في فلسطين.

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وعلى صعيد منصة تويتر فقد جاءت الرسالة للإعلام ضمن أهم صفحات المؤسسات الإعلامية الفاعلة على تويتر في فلسطين.

 

أما على واتساب فقد كانت الرسالة ضمن أهم المجتمعات الفاعلة التي تحظى بمتابعة عالية ضمن المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.

وللانضمام لمنصة الرسالة للإعلام على واتساب عبر الرابط التالي 

https://chat.whatsapp.com/FEaAHmyDbOhEroAR9cnj8E

 

وللاطلاع على تقرير واقع الإعلام الرقمي في فلسطين 2022 كاملاً اضغط هنــــــــــا

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/277645

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