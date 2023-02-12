الاحتلال يهدم منزل وحظيرتي أغنام في فصايل شمال أريحا

هدمت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء اليوم الأحد، منزل وحظيرتي للأغنام، في قرية فصايل شمال مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين حسم مليحات، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافاتها اقتحمت قرية فصايل، وهدمت منزل مكونا من الأسمنت والبانيل كان يؤوي المواطن حسن محمد حسين رشايدة، وأفراد عائلته.

وأضاف، أن قوات الاحتلال هدمت حظيرتي للأغنام تقدر مساحة إحداها 500 مترا مربعا، والأخرى 150 مترا مربعا، وتعودان للمواطن محمود محمد خليل مليحات.

وأشار مليحات إلى الهجمة المسعورة التي يتعرض لها البدو في الأغوار الفلسطينية، من عمليات هدم وترحيل وترويع للسكان ورعاة الأغنام، خاصة بالآونة الأخيرة.