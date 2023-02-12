ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر إلى 95

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين، جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، إلى 95، بعد وفاة عائلة من أربعة أفراد في كهرمان مرعش في تركيا.

وأكد سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، أن العائلة لحقت بركب شهداء الزلزال الكبير، وهم: الأب إياد مصلح الحسين وأطفاله بيسان، ونايا، وعدي إياد، مضيفا أنهم من فلسطينيي سوريا، وقضوا اليوم في كهرمان مرعش.

وكان السفير مصطفى أكد في وقت سابق اليوم وفاة المواطنة فاتن غازي صالح وابنتها تسنيم، في مدينة أنطاكيا جراء الزلزال المدمر، وهما من فلسطينيات سوريا المقيمات في تركيا.

ولفت إلى أن عدد الضحايا من أبناء شعبنا مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.