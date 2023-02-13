واتساب تطلق ميزة جديدة طال انتظارها-إليك التفاصيل، تداول مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن إطلاق تطبيق "واتس أب" ميزة جديدة طال انتظارها.

حيث يواجه مستخدمو تطبيق "واتس أب" العديد من القيود أثناء تواصلهم مع الآخرين مثل حجم الفيديوهات وعدد الصور التي يمكن إرسالها.

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ميزة جديدة في واتساب

وأعلن موقع "WaBetaInfo" التقني، عن التطورات الجديدة في تطبيق "واتس أب" وهي أن سقف الـ30 صورة التي يمكن إرسالها سينتهي عما قريب.

وأضاف الموقع أن التحديث الجديد في التطبيق سيمكّن المستخدمين من إرسال حتى 100 صورة في الرسالة الواحدة سواء كانت مجموعات أو مراسلات فردية.

وقال إنه يجري حاليا اختبار الميزة الجديدة في النسخة التجريبية "بيتا" من قبل عدد من المُختبِرين، بعد إدخالها في التحديث الجديد الخاص بتلك النسخة.

وحصل الموقع على لقطة شاشة (screenshot) تظهر واجهة "واتساب" أثناء تحميل صور، فظهرت ملاحظة في الأسفل، تقول إن الحد الأقصى 100 صورة وليس 30 صورة كما هو حاليا.

وبحسب الموقع التقني، فإن هذه الميزة ستجعل الأمر أسهل على المستخدمين لمشاركة ألبومات صورهم مع أصدقائهم وعائلاتهم.

تحويل الصوت إلى نص

وكشف موقع "WABetaInfo" أن آخر إصدار تجريبي من "واتساب" لهواتف آيفون يتضمن خاصية تسمح للمستخدمين بتحويل الرسالة الصوتية إلى نص مكتوب.

وسيصبح بإمكان المستخدمين قراءة محتوى الرسالة الصوتية على شكل نص عادي.

وستعمل الخاصية على معالجة النصوص على الجهاز فقط ولن يتم تحميلها على خوادم "واتساب"، وهي ميزة مطمئنة لمحبي الخصوصية.

لكن هذه الخاصية ستواجه بعض العقبات، وفق خبراء، حيث لن تتمكن الميزة من توفير نص مكتوب، حين تعجز عن معالجة الرسالة الصوتية، في حال كانت منطوقة بلغة غير مسجلة في قاعدة بياناتها.

ولا يعرف بعد متى سيجري تطبيق هذه الميزة على الهواتف، التي تعمل بنظام أندرويد، ومتى سيجري تعميمها على الجميع.

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