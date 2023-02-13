الشيخ عكرمة صبري: أهل بيت المقدس متجذرون في المدينة وهم على الوعد والعهد

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن أهل بيت المقدس متجذرون في المدينة وهم على الوعد والعهد.

وأكد صبري أن حملات الاحتلال العدوانية على القدس هي جزء من سياسة العقاب الجماعي، مبينا أنها تدل على ضعف وتخبط حكومة الاحتلال.

وأصيب صباح اليوم، أكثر من 30 مواطناً مقدسياً أثناء تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بهدف هدم 5 منازل لعائلات بشير وعويسات والحصيني.

وهدمت قوات الاحتلال منزل أدهم بشير، كما جرفت أرضاً بركسات وأشجار تعود للعائلة في محاولة للوصول إلى منزل والده إبراهيم وشقيقه زيد تمهيداً لهدمهما.

وأخطر الاحتلال 5 عائلات مقدسية بهدم منازلها اليوم ويملكها إبراهيم وأدهم وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني.

ويهدد الاحتلال بهدم 280 منزلاً ومنشأة في جبل المكبر، بحجة عدم الترخيص، وتحت غطاء قانون (كامينتس).

وكانت ما تسمى باللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكابينت)، قررت خلال اجتماعها الليلة الماضية تكثيف العمليات التي تستهدف الفلسطينيين في القدس.

كما قررت شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة، ومد أخرى بشبكات للمياه والكهرباء.