الأهلي في مونديال الأندية .. أرقام إيجابية وسلبية

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مشاركته الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي متقدمًا بهدفين لهدف قبل أن تتحول النتيجة في الدقائق الأخيرة ليتلقى المارد الأحمر الخسارة برباعية.

وجاءت مشاركة الأهلي في البطولة مليئة بالأرقام القياسية سواء الإيجابية أو السلبية، التي نستعرضها على النحو الآتي:

- أصبح الأهلي أكثر الأندية العربية والإفريقية مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 8 مشاركات والثاني على مستوى العالم بعد أوكلاند سيتي الذي شارك في 10 بطولات.

- أصبح الأهلي ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في مونديال الأندية برصيد 8 انتصارات خلف ريال مدريد المتصدر بـ11 انتصارا.

- الأهلي أكثر الأندية خوضًا للمباريات في كأس العالم للأندية بـ22 مباراة، كما أنه أكثر الأندية العربية والإفريقية تهديفًا في البطولة برصيد 23 هدفًا.

- الأهلي أصبح ثالث أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية برصيد 24 هدفًا، خلف الثنائي ريال مدريد 35 هدفا، ومونتيري 25 هدفًا.

- حسين الشحات أصبح ثاني أكثر هداف مصري في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 3 أهداف خلف محمد أبوتريكة نجم الأهلي صاحب الـ4 أهداف بالبطولة.

- حسين الشحات سجل في 3 نسخ مختلفة بكأس العالم للأندية مكررا إنجاز كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وجاريث بيل، وحقق سالم الدوسري نفس الإنجاز هذا العام.

- محمد الشناوي أصبح أكثر حارس مرمى سكنت شباكه أهداف في تاريخه بكأس العالم للأندية مع الأهلي "10" أهداف في "7" مباريات.

- أصبح عبدالقادر ثاني لاعب يسجل في نسختين متتاليتين مع الأهلي 2021 – 2022، وذلك بعد أمادو فلافيو الذي سجل في نسختي 2006 – 2008.

- أصبح عبدالقادر خامس لاعب يسجل للأهلي في كأس العالم للأندية خلال نسختين مختلفتين بعد محمد أبوتريكة وحسين الشحات وفلافيو وعماد متعب.

- عبدالقادر أصبح ثالث لاعب يسجل ثنائية للأهلي في كأس العالم للأندية بعد أبوتريكة أمام كلوب أمريكا 2006 وياسر إبراهيم أمام الهلال في 2021.

- الأهلي هو الأكثر استقبالًا للأهداف في تاريخ كأس العالم للأندية بـ(34) هدفا.

- كما أصبح الأهلي أكثر الأندية تلقي للهزيمة في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد (13) هزيمة.