جماهير غفيرة في نابلس تشيع جثمان الشهيد الشاب أمير بسطامي

شيعت جماهير نابلس ظهر اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الشاب أمير ايهاب بسطامي 22 عاماً الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة فجر اليوم.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا، وجاب شوارع نابلس وصولا الى ميدان الشهداء، ومن ثم إلى منزل عائلة الشهيد في منطقة خلة العامود حيث ألقت عائلته نظرة الوداع عليه.

وبعد أداء صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بسطامي، حمل في موكب مهيب إلى المقبرة الشرقية حيث ووري جثمانه الثرى.

وردد المشاركون في التشييع هتافات تمجد الشهداء، وتدعو للثأر والانتقام من قوات الاحتلال وتصعيد المقاومة في الضفة الغربية.

والشهيد بسطامي من أبناء حركة حماس، وحفظة القرآن الكريم في مسجد الحاج معزوز المصري في نابلس، حيث أتم قبل استشهاده حفظ ما يقارب 20 جزءاً من القرآن.

وتعرض الشهيد أمير للدهس بآلية عسكرية لجيش الاحتلال، قبل إطلاق الرصاص عليه وإصابته في بطنه.

وباستشهاد الشاب بسطامي، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 48 شهيدا (4 شهداء برصاص المستوطنين)، بينهم 6 شهداء من نابلس، و10 أطفال وسيدة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال.

وزفت حركة (حماس) شهيدها أمير بسطامي الذي ارتقى بنيران قوّات الاحتلال خلال مواجهات في مدينة نابلس.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن عمليات القتل والملاحقة واعتقال المجاهدين لن توقف المقاومة، بل ستزيدها إصراراً على المضي قدماً في الدفاع عن شعبنا ومقدساته بكل قوّة وبسالة.

وأرسلت حماس تعازيها إلى ذوي الشهيد بسطامي ومحبيه، داعية أبناء شعبنا إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال وجرائمه، وانتصاراً لحقوقنا الوطنية، ودفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى الذي يتعرض لأبشع حملات التهويد والتدنيس.