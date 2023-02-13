كيف تتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟

أصبح الذكاء الاصطناعي حديث الملايين حول العالم خاصة بعدما اجتاح ساحة التواصل الاجتماعي، وأصبح يمثل تهديدا واضحا للمبدعين والمصممين ومجموعة أخرى من الوظائف البشرية.

وبات الذكاء الاصطناعي صاحب دورًا ملموسًا في المجالات الصحية والأمن السيبراني وخدمات الجرافيك والتصميم بل وصلت ثورته لتهديد بعض المجالات المتواجدة على الساحة في وقتنا الحالي مثل البرمجة والتأليف وصناعة المحتوى ومجالات الأمن.

مستقبل الذكاء الاصطناعي

وتزامنا مع الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، لابد أن تتعلم أساسيات التعامل مع تلك التقنية خاصة وأن كبرى الشركات أصبحت تستعين بالذكاء الاصطناعي باعتباره أداة أساسية في تطورها وضمان وجودها على الساحة.

لكي تتمكن من التعامل بشكل صحيح مع الذكاء الاصطناعي لابد أن تدرك حيز المجالات التي يمكن خلالها الاستعانة بالذكاء الاصطناعي مثل مجال الرعاية الصحية وتطوير اللقاحات، وحركة البنوك والتمويل والمعاملات الاحتيالية.

التحدث مع الذكاء الاصطناعي

إذا أردت أن تتقن فن التعامل مع الذكاء الاصطناعي لابد من فهم استراتيجيته في المقام الأول، وبالنظر لتقنيات الذكاء الاصطناعي فهي أدوات يتم نشرها تكتيكيًا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.

معرفة قاعدة البيانات التي تحتاج إليها للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمشكلات التي يمكن أن تواجهك وحلها، مثل البحث عن سجلات معاملات العملاء وتفاعلاتهم.

تعزيز البنية التحتية

إذا أردت أن تعزز البنية التحتية الخاصة بك عند التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لابد من فهم نطاق الخدمات والحلول المتاحة في السوق الخاص بك، لكي تنسق الآلية المناسبة لتعزيز البنية التحتية المحلية لك، وبالتالي تضمن التحكم المباشر في المعلومات.

الضوابط والتشريعات

إذا أردت استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لابد من الإلمام بكافة الالتزامات القانونية والأخلاقية، التي تلزمك باستخدام الذكاء الاصطناعي في إطار محدد، دون أن تعرض شركتك للعقاب القانوني أو المالي، أو فقد المصداقية لدى العملاء.

صناعة الذكاء الاصطناعي

تعد تقنية الذكاء الاصطناعي من التقنيات التي تحتاج للتطور المستمر، رغم أنها أصبحت تهدد عنصر الابتكار لدى خريجي الكليات والجامعات، إلا أن الذكاء الاصطناعي يحتاج للمهارات البشرية لكي يضمن بناء نفسه على الساحة.

بدوره يمثل الذكاء الاصطناعي أداة هامة لتحقيق عنصر كفاءة الخدمات وتعزيز التنافسية في السوق، رغم المخاوف حول آلية التعامل معه وتكلفته الباهظة، إلا أنه في حالة أردت أن تضع قدمك بثقة داخل السوق العالمي، لابد أن تستعين به لضمان منهجية واضحة.