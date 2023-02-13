الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط ويعتقل عددًا من أقارب منفذ عملية الطعن

اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، مساء اليوم الاثنين، مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

واستنفرت قوات كبيرة للاحتلال في مخيم شعفاط وسط اندلاع مواجهات، بعد مقتل جندي إسرائيلي برصاص آخر بعد عملية طعن على حاجز شعفاط.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الفتى محمد باسل زلباني الذي تتهمه بتنفيذ عملية الطعن عند حاجز مخيم شعفاط، واعتقلت 4 من أفراد عائلته.

واعتدت قوات الاحتلال على شاب في محيط حاجز مخيم شعفاط، ونكلت به.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب الأهالي.

واقتحمت قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة شقير في حي واد الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأصيب اليوم، مستوطن بعملية طعن وقعت في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، فيما قُتل أحد جنود الاحتلال قرب حاجز شعفاط، خلال عملية طعن نفذها فلسطيني، تبعها إطلاق نار من قوات الاحتلال، أدت لإصابة الجندي بنيران صديقة أثناء استهداف المنفذ.