الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس تخللتها مواجهات

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات خلال عمليات اقتحام ودهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مهند الكعبي من مخيم عسكر الجديد، وحسن تفاحة من منطقة الضاحية، وعماد البظ من شارع عصيرة، والمحرر باسل حمامي من منطقة المخفية، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال البيرة، واعتقلت الشبان توفيق البواب، ومحمد مطرية، وإبراهيم زهور، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الله البو من حلحول شمال المدينة، وعيسى أبو قنيطة من يطا جنوبا.

ونفذت قوات الاحتلال عملية عسكرية في منطقة السيلة الحارثية في جنين، وصادرت كاميرات لمحال تجارية ومنازل في محاولة منها للبحث عن خلية أطلقت النار تجاه قوة الاحتلال عند بؤرة "حومش" الليلة الماضية.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن نصر محمد عباس من بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه.

وسلمت بلاغات لأكثر من عشرة شبان غالبتهم أسرى محررون، لمراجعة مخابراته في معسكر سالم عرف منهم الأشقاء مهدي وطه وهمام، ونديم، وحسن، ومحمد وجميعهم من عائلة شرقاوي، والشاب عمر تركمان.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بكثافة، كما انتشرت القناصة على أسطح المنازل.

وشهد مخيم الفارعة في طوباس شمال الضفة الغربية، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها، ما أدى لإصابة شاب بجروح خطيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد رجا الخطيب (45 عامًا) بعد مداهمة منزله في مخيم الفارعة للاجئين.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مصطفى عبيد من بلدة العيسوية، كما أجبرت المقدسي أيمن سرندح على تسليم نفسه.

وأعلن أهالي مخيم شعفاط بالقدس الإضراب الشامل، رداً على انتهاكات الاحتلال بحق الأهالي.

وشهد المخيم اقتحامات ومواجهات، بعد مقتل أحد جنود الاحتلال قرب حاجز شعفاط، خلال عملية طعن نفذها فلسطيني، تبعها إطلاق نار من قوات الاحتلال، أدت لإصابة الجندي بنيران صديقة أثناء استهداف المنفذ.