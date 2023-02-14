التعليم بغزة تُنفذ حملة توعوية في المدارس حول استخدام الإنترنت

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بتنفيذ حملة توعوية في المدارس بعنوان "الإيجابية في استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك بهدف توعية الطلبة بأهمية الاستخدام الآمن والأمثل للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتتضمن الحملة العديد من النشاطات منها تنفيذ حصص صفية وتفعيل الإذاعة المدرسية وتصميم البوسترات والمطويات وعقد ندوات ومسابقات ومسرحيات واستضافة أولياء أمور وشخصيات أكاديمية ودعاة.

يشار إلى أن هذه الحملة التي تستمر من تاريخ 11/2/2023 حتى 23/2/2023 تأتي ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تُطبقه الوزارة في المدارس.