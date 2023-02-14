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برشلونة يتفق على صفقة جديدة

برشلونة
برشلونة

الرسالة نت

أفاد تقرير صحفي أمس الاثنين، بأن برشلونة أتم اتفاقه مع مدافع جديد، لضمه في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت1" الألمانية، فإن برشلونة توصل لاتفاق مع المدافع الفرنسي إيفان نديكا، لاعب آينتراخت فرانكفورت، الذي ينتهي تعاقده مع ناديه بختام الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة أن نديكا (23 عامًا) سيوقع عقود انتقاله لصفوف برشلونة، في مارس/ آذار المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن "هناك عدة أسباب وراء إعجاب برشلونة بنديكا، أبرزها طوله الفارع (1.92 سم) كما أنه يلعب بالقدم اليسرى، إضافة إلى أنه يعد لاعبا أساسيا في صفوف فريقه".

وأشارت إلى أنه على الرغم من تألق الثلاثي رونالد أراوخو، وجوليس كوندي، وأندرياس كريستينسن، إلا أن تشافي يريد مدافعًا يلعب بقدمه اليسرى.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا، برصيد 56 نقطة، وبفارق 11 نقطة كاملة عن ريال مدريد، وللميرنجي مباراة مؤجلة.

 

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