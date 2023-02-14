قطر: شرعنة البؤر الاستيطانية اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني

دانت قطر بأشد العبارات تصويت حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) على شرعنة بؤر استيطانية، وبناء مستوطنات جديدة.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني.

وعبر البيان عن قلق دولة قطر البالغ من أن تؤدي الانتهاكات (الإسرائيلية) المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، كما طالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لإلزام (إسرائيل) بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد البيان، التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.