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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الاحتلال يخطط لموجة تهجير وهدم واستيطان ويتوعد القدس
14 فبراير 2023 . الساعة: 12:51 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/277762
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