تعرف على سبب وفاة المنتج اللبناني مروان النجار، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن وفاة المؤلف والمنتج اللبناني مروان النجار.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية صباح اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023، عن وفاة أشهر المؤلفين والمنتجين اللبنانيين مروان النجار عن عمر يناهز (76) عاماً.

سبب وفاة مروان النجار

يبحث عدد كبير من المهتمين في لبنان والدول العربية عن سبب وفاة المنتج والمؤلف مروان النجار، حيث عم الحزن الشديد على المشهد الفني والثقافي في لبنان ، في وقت بدأت شخصيات اعتبارية في ارسال برقيات التعزية في وفاته.

وبحسب بعض التغريدات ومواقع الانترنت في لبنان فإن سبب وفاة مروان نجار المؤلف والمنتج اللبناني يعود لصراع طويل مع المرض.

حيث تعرض لوعكة صحية ألمت به خلال الأيام الماضية ونقل على إثرها الى أحد المستشفيات في بيروت لتلقي العلاج إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل سريع خلال الساعات القليلة الماضية.

وادخل المؤلف مروان النجار إلى غرفة العناية المكثفة الى أن أعلن الأطباء في ساعات صباح اليوم 14 فبراير 2023 عن وفاته رسميا.

من هو مروان النجار

مروان جورج نجار (2 يناير 1947-) هو كاتبٌ تلفزيوني ومنتج لبناني.

ولد في حارة مار نقولا بالأشرفية بيروت أصله من بشمزين قضاء الكورة، لعائلة مكونة من أربعة أشقاء، دخل نجار مدرسة ال«آي سي» في رأس بيروت لإتمام دراسته الثانوية.

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وفي العام 1966 بدأ نجار دراسته الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت تعلم النقد الأدبي مع خليل حاوي وفي العام 1972.

وأنهى دراساته العليا فترة دراسته كان يعطي دروسًا خصوصية للطلاب في اللغة العربية عمل بالتعليم والمحاضرة في جامعة البلمند، وفي كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية.

وأطلق نجار عدداً كبيراً من نجوم الدراما الذين ظهروا عبر الشاشة للمرة الأولى في أعمالٍ حملت توقيعه، كما كتب نجار عدداً كبيراً من الأغنيات التي رافقت مسلسلاته ومسرحيّاته.

وهو صنع نجوميّة ممثّلين عبر أدوار اشتهرت، مثل “فارس ابن إمّو” الذي أدّى دوره الراحل فؤاد عواد، و”استاذ مندور” الذي أدّى دوره الممثل جورج دياب، وغيرهما الكثير.

وفي ١٩ كانون الثاني الماضي، كتب نجار على صفحته على “فيسبوك”: “أصعب ما في الموت أنه كلّما أمعن في تغييب الأعزّاء عن سطح الأرض عمّق حضورهم في الوجدان مكرّسًا حاجتنا إلى تواصل مستحيل معهم.

حاجة تدعوني إلى تفقّد أشقّائي الثلاثة الحاضرين في وجداني. فليَعذِرني مَن يجد في وجدي أنانيةً لكن ربّما خفّفت العبارة من ألم الغياب”.

وكتب أحدهم على حسابه الشخصي "تويتر" :"الموت يغيّب الكاتب اللبناني مروان النجار".

الموت يغيّب الكاتب اللبناني مروان النجار pic.twitter.com/wrSnB7dFPj — Lebanese Geographic Society (@LGeographic) February 14, 2023

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