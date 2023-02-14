رابط بث مباشر مباراة ميلان ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا 2023، يتساءل العديد من محبي الرياضة عن رابط بث مباراة ميلان ضد توتنهام.

يدخل فريق ميلان الإيطالي مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز حيث يسعى بكل قوته لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم قبل مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين في العاصمة البريطانية لندن.

ميلان استطاع الصعود إلى دور الـ16 بعد احتلال وصافة ترتيب المجموعة الخامسة بدوري الأبطال حيث جمع 10 نقاط من ست مباريات.

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مباراة ميلان ضد توتنهام

يحتضن ملعب سان سيرو المواجهة المرتقبة بين إيه سي ميلان الإيطالي ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي المقرر لها يوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إي سي ميلان وتوتنهام هوتسبير اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

للمشاهدة "اضغط هنا".

القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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