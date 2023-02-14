إليك موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر فبراير 2023، يتساءل الكثير من الأفراد في قطاع غزة عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، بأن أطقم وزارة التنمية بالضفة وغزة تعمل لتوفير الاحتياجات للعائلات الفلسطينية المستورة والتي تستحق المساعدات الإغاثية عبر وزارة التنمية.

صرف شيكات الشؤون

وأكد المدهون في تصريحات صحفية سابقة "مازلنا في التوقيت الزمني الطبيعي لصرف مستحقات الأسر الفقيرة والتي تصرف بتمويل من الاتحاد الأوروبي كمساعدات طارئة وذلك بعد أن صرفناها في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

وكشف مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية شادي عثمان، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمخصصات الشؤون الاجتماعية.

روابط ذات صلة: واتساب تطلق ميزة جديدة طال انتظارها-إليك التفاصيل

وأعلن عثمان في تصريحات سابقة، أن الاتحاد الأوروبي نقل الأموال المخصصة لصرف دفعة جديدة من شيكات الرعاية الاجتماعية الشهر الماضي إلى الجهات المختصة في رام الله.

وقال في بيانه أن وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله هي الجهة التي تحدد موعد صرف الدفعة.

الحالات التي ستدرج

في ذات السياق، قال المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون إن الحالات التي سيتم إدراجها للحالات الأكثر مرضية وكبار السن.

وتم اختيار الأسماء بعد تنفيذ زيارات ميدانية، منوهًا إلى أنه المستحق المالي لتلك الأسر لن يزيد عن 750 شيقل.

وأوضح أن مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف على دفعات للأسماء المضافة خلال الدفعة المقبلة.

تحديث بيانات الحالة

وأضاف المدهون: "خلال الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن تحديث البيانات واستخدام برنامج إدارة الحالة"، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تفتح أبوابها لكل من يعاني من مشكلة".

وأكد أن المستفيدين من الشؤون الاجتماعية سينتفعون من مشاريع القسائم الشرائية والمساعدات للأطفال المتضررين من العدوان الأخير على غزة وترميم البيوت وغيرها.

روابط ذات صلة:تعرف على سبب وفاة المنتج اللبناني مروان النجار