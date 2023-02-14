وزارة الاقتصاد الوطني تصدر قراراً بشأن تحديد قيمة المشتريات بالتقسيط

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني قراراً بشأن تحديد قيمة المشتريات بالتقسيط.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، انه تم تحديد قيمة المشتريات المستثناة من تطبيق نظام البيع بالتقسيط رقم 73 لسنة 2022.

وذكر القرار انه لا يسري احكام نظام البيع بالتقسيط على المشتريات التي يكون مقدار ثمنها مبلغ 1000 شيكل فأقل.

وشدد القرار انه لا يجوز للبائع بالتقسيط تقسيم أو تجزئة أو تكرار عملية البيع على أكثر من معاملة للالتفاف على ما ورد في هذه القرار.

وأكدت الوزارة أن كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.