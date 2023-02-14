منها إنقاص الوزن.. تعرف على فوائد الصيام في رمضان 2023، أيام قليلة ويبدأ شهر البركة شهر رمضان المبارك 2023، والصيام له فوائد عديدة لجعل الصحة أفضل، وفوائد الصيام هي تعزيز صحة القلب وتحسين الحالة المزاجية

يستعد المسلمون لشهر رمضان المبارك 2023، وهو من أفضل الشهور التي تدعو إلى التقرب إلى الله؛ ما يغير السلوكيات إلى الأفضل.

ويساعد الصيام على الاهتمام بالصحة للإنسان بشكل كبير؛ حيث إن الصيام له فوائد مختلفة لحماية الجهاز الهضمي وتعزيز صحة القلب وتحسين الحالة المزاجية.

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فوائد صيام شهر رمضان

الصيام يساعد على تعزيز صحة القلب والشرايين؛ لأن الصيام لمدة 14 ساعة تقريبا يساعد على تحسين عمل القلب نتيجة التقليل من المجهود الذي يقوم به القلب الناتج عن ضخ الدم إلى المعدة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى أنه يساعد على التقليل من نسبة الدهون بالدم، وبالتالي يساعد على تعزيز صحة القلب وتحسين أدائه.

وأثبتت الدراسات أن الصيام يساعد على تعزيز الحالة المزاجية؛ حيث إنه يساعد الدماغ على زيادة القدرة على مقاومة الإجهاد.

ووفقا لموقع كليفلاند كلينك أبو ظبي؛ فإن الصيام مهم لتقوية الذاكرة وزيادة القدرة على التعلم، وهذا من خلال زيادة شحن الدماغ؛ ما يعزز تطور خلايا الدماغ؛ ما يجعل الاستجابة للمعلومات تكون بشكل أفضل.

ويساعد الصيام على التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم؛ لأنه يقلل من تراكم الدهون بالدم؛ ولهذا فإن الصيام مهم لصحة القلب والأوعية الدموية؛ ما يساعد على الوقاية من الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية.

والصيام خلال شهر رمضان يساعدك على التخلص من السموم الزائدة بالجسم؛ وهذا نظرا لعدم تناول الطعام والشراب طوال النهار؛ ما يساعد الجسم على التخلص من السموم التي توجد بالجهاز الهضمي.

وهذا لأن الصيام يساعد على تكسير الدهون المخزونة بالجسم؛ ما يساعد على توليد الطاقة.

والصيام يساعد على التخلص من الكثير من المشكلات التي تصيب الجهاز الهضمي، ومنها القولون العصبي وعسر الهضم والانتفاخات التي تصيب البطن وزيادة الحموضة.

وهذا ناتج على أن الصيام يساعد على تقوية أغشية الجهاز الهضمي؛ ما يساعد على زيادة الكفاءة في قيام الجهاز الهضمي بدوره.

ولمن يريدون إنقاص وزنهم فإن الصيام يُعَد أفضل وسيلة لذلك، حيث إنه يساعد على قمع الشهية، وهذا من خلال تناول كميات أقل من الطعام.

وهذا يمنح الجهاز الهضمي فترة طوال النهار للراحة؛ ما يؤدي إلى تقلص المعدة وهذا يحد من زيادة الشهية.

موعد شهر رمضان 2023

من المتوقع أن يكون أول أيام رمضان المبارك يوم 23 مارس 2023، ويتم استطلاع الهلال للعام الهجري يوم 29 شعبان 1444 هـ، بحسب دار الإفتاء المصرية.

وتشير الحسابات الفلكية التي أعلنها أن هلال 1444هـ، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هـ.

وبالعام الميلادي يكون يوم 21 مارس 2023، وذلك اليوم سوف يكون يوم الرؤية لاستطلاع هلال رمضان المبارك.

وعادًة ما تختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد إلى أخرى، إذ تعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية بينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية.

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