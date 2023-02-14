والدتا الشهيدين القواسمي أبو عيشة: المقاومة وحدها هي من تحرر الأسرى

أكدت عوائل الشهداء الذين أسروا أربعة من جنود الاحتلال في مدينة الخليل عام 2014، أن هذا ‏الطريق وحده الذي يحرر الأسرى وينهي معاناتهم، في ظل ما يتعرضون له من عدوان شامل، ‏وتهديد بسنّ قوانين تشرعن إعدامهم الفوري بدلا من سياسة الإعدام البطيء التي تُمارس بحقهم.‏

جاء ذلك في تصريحات خاصة بـ(الرسالة نت)، تعليقا على الجرائم (الإسرائيلية) المرتكبة بحق ‏الحركة الأسيرة.‏

واستشهد البطلان عامر أبو عيشة ومروان القواسمة عام 2015، بعد تمكنهم من أسر 4 من جنود ‏الاحتلال.‏

‏ الطريق الوحيد!‏

بدورها، أكدت والدة الشهيد عامر أبو عيشة وهي والدة الشهيد الثاني "زيد" الذي ارتقى عام 2005، أنّ ‏الشاب الذي يرتقي يخلفه مئة شاب آخر، قائلة: "شبابنا لا يُقدّرون بثمن؛ لكنهم يدافعون عن ‏أشرف قضية وهي قضية وطنهم وفي القلب منها الأسرى".‏

وتابعت أبو عيشة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "صاحب البيت المهدوم لن يترك ثأره، ومن ‏يرتقي له شهيد يزداد إصرارا على الثأر(..) هذا المحتل يدفع الشباب بكل قوتهم ليثأروا من ‏جرائمه".‏

وأكدت "أن شعبنا ليس بمقدوره فعل شيء سوى أن ينزع شوكه بيده(..) لن يأتي أحد من الخارج يحرر ‏لنا أسرانا وأسيراتنا، ولن يأتي أحد ليوقف عمليات هدم منازلنا، لن يكون هذا إلا بيد أبطال عرفوا ‏دربهم جيدا فآثروا التضحية لأجله".‏

وأضافت: "من يملك الإيمان يضحي لآخر يوم في عمره، والمقاومة وحدها الطريق للتحرير، ومن ‏يعتقد غير ذلك فهو واهم".‏

‏ لا يسترد إلا بالقوة

من جهته، أكدت والدة الشهيد مروان القواسمة، أن "مروان وعامر كانا يحترقان على معاناة الأسرى ‏والأسيرات تحديدا، وكانا يتحسران على آلامهم وقررا معا أن يوقفا المعاناة بالأسر".‏

وقالت القواسمة لـ"الرسالة نت" إن ّ"الشباب مستعدون جميعا للتضحية من أجل أسراهم وأسيراتهم ‏في سجون الاحتلال(..) لكن هناك احتلالين نتعرض لهما في الخليل: سلطة واحتلال".‏

وأكدّت القواسمة أنه لا حل للأسرى إلا بالتحرير، ولا حل للتحرير إلا بطريق مروان وعامر.‏

ووجهت رسالة لأمهات الشهداء: "الحقوق لا تسترد إلا بالقوة، والقوة هي أن يكون رجالنا ‏جبالًا يستند عليها الوطن".‏