الاحتلال يمدد الحبس المنزلي للصحفية لمى غوشة

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الحبس المنزلي للصحفية المقدسية لمى غوشة حتى 21 آذار/ مارس المقبل.

واعتُقِلت "غوشة" (30 عاماً) من منزل والديها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس في 4 أيلول/ سبتمبر الماضي بعد مداهمته.

وحققت سلطات الاحتلال معها آنذاك، بادعاء التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نُقلت إلى سجن الدامون قبل الإفراج عنها في 13 أيلول من الشهر نفسه، شريطة منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحويلها للحبس المنزلي.

والصحفية "غوشة" أم لطفلين هم كرمل (5 أعوام) وقيس (3 أعوام).