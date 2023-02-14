حكومة الاحتلال تقرر تحصين جميع محطات الحافلات بالقدس

قررت حكومة الاحتلال (الإسرائيلية) اليوم البدء بتحصين محطات الحافلات في القدس في أعقاب العملية الأخيرة التي استهدفت مستوطنين داخل محطة للحافلات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تقرر في المرحلة الأولى وبشكل فوري تحصين 300 محطة معرضة لخطر العمليات، وفيما بعد سيتم تحصين 700 محطة أخرى وبالتالي ستشمل خطة التحصين جميع محطات الحافلات في المدينة.

كما صادقت الحكومة على تعزيز إجراءات الحماية بعناصر الشرطة وحرس الحدود في محطات الحافلات والمراكز التجارية الرئيسية في القدس خشية استمرار موجة العمليات.

وقتل 11 (إسرائيليًا) وأصيب العشرات بجراح في سلسلة من العمليات التي وقعت في القدس منذ بداية العام الجاري.

المصدر: وكالة صفا