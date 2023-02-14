حكومة الاحتلال ستصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة

ذكرت صحيفة عبرية مساء اليوم أن حكومة الاحتلال ستصادق قريباً على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وذلك بعد وضع الخطوط العريضة لذلك خلال جلسة الكابينت أول أمس الأحد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الحكومة ستصادق قريباً على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية، وبضمنها مستوطنات معزولة وبؤر استيطانية تمت تبييضها مؤخراً ضمن 9 بؤر صودق على تحويلها إلى مستوطنات.

في حين نقل عن وزير المالية (الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش والذي يشغل أيضاً منصب الوزير في وزارة الجيش إن "الحديث عن إنجاز غير مسبوق للمشروع الاستيطاني".

ولفت إلى أنه سيتم المصادقة على بناء 9406 وحدات استيطانية على عدة مراحل.

المصدر: وكالة صفا