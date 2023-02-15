جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 والقنوات الناقلة ،تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 لدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والمزيد وما هي القنوات التي يتم بثها؟

لن يكون اليوم أربعاء عاديا، فهو مليء بالمباريات الهامة جدا في مختلف البطولات الدولية والمحلية، والتي يمكن تسميتها بـ "القمة"، على أقل تقدير.

ستقام دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، وستكون معظمها، إن لم يكن كلها ، نهائيات في المنافسة على بطولات الدوري المختلفة.

في هذا التقرير من العين الرياضية، نستعرض مباريات اليوم معًا والقنوات التي تعرضها.

مواعيد مباريات اليوم

لا شك أن القمة الأهم تأتي في الدوري الإنجليزي بين المتصدر أرسنال ووصيفه مانشستر سيتي.

كما يلعب بروسيا دورتموند مع تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، وكلوب بروج أمام بنفيكا البرتغالي.

وفي الدوري الإسباني وبمباراة لا تقبل القسمة على اثنين، يلتقي ريال مدريد مع إلتشي في سانتياجو برنابيو.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند × تشيلسي (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

كلوب بروج × بنفيكا (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 3 Premium

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أرسنال × مانشستر سيتي (21:30 مصر، 22:00 السعودية) - beIN Sports HD 2 Premium

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال مدريد × إلتشي (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة العين الاخبارية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من العين الاخبارية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكره.