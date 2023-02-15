سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 ، شهد سعر الدولار في سوريا ارتفاعا أمام الجنيه ، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 ، في السوق غير الرسمية (الموازية) ، رغم انخفاض مستويات العرض والطلب.

منذ عام 2011 ، فقدت الليرة السورية نحو 99.3٪ من قيمتها عندما كان الدولار يساوي 49 ليرة سورية.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

صعد سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء بحسب التحديث اللحظي، إلى نحو 6675 ليرة للشراء، و6775 ليرة للبيع، مقابل 6600 ليرة للشراء، و6700 ليرة للبيع أمس، بحسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقًا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 667.500 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وزاد سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء، إلى نحو 7150 ليرة للشراء، و7263 ليرة للبيع، مقابل 7045 ليرة للشراء، و7156 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وارتفع سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا لدى السوق السوداء إلى نحو 352 ليرة للشراء، و360 ليرة للبيع، مقابل 349 ليرة للشراء، و356 ليرة للبيع أمس.