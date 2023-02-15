الصين تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني ورفضها أي إجراء لتغيير الوضع التاريخي في القدس

أكدت وزارة الخارجية الصينية، دعم الصين للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه المشروعة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي، إن بلاده "تدعم بقوة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه المشروعة، وتدعم أيضا جهود تعزز التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتعارض أي إجراءات أحادية من شأنها تغيير الوضع التاريخي في القدس".

وأضاف: على المجتمع الدولي أن يعمل أكثر ويتخذ خطوات ملموسة للدفع باتجاه حل الدولتين، من أجل تحقيق التعايش السلمي بشكل أساسي بين فلسطين و(إسرائيل).

وأعرب عن استعداد الصين لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

المصدر: وكالة وفا