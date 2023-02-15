رابط بث مباشر مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا، يتساءل محبي الرياضة عن موعد مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2023.

ومن المقرر أن تنقل مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي عبر قناة beIN Sports 1 premium، بصوت المعلق رؤوف خليف.

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مباراة بوروسيا دورتموند وتشيلسي

ويتطلع الفريق الألماني، والذي يسير بخطى ثابتة في البوندسليجا، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز على تشيلسي.

ويعول بوروسيا دورتموند على تراجع أداء الفريق الإنجليزي الذي فاز في اثنتين فقط من آخر 12 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة من مساء الأربعاء 15 فبراير.

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القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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