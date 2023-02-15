الاحتلال يغلق محال تجارية بأريحا ويخطر بهدم مصلى في بيت لحم

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أصحاب المحال التجارية شمال مدينة أريحا على إغلاقها، فيما أخطرت مصلى بالهدم في بيت لحم

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية على الإغلاق لليوم الثالث على التوالي، في الشارع الرئيس لبلدة العوجا شمال أريحا.

وأكدت المصادر أن جنود الاحتلال استولوا على مفاتيح بعض المحال، وهددوهم بتمديد إغلاقها لفترة طويلة، في حال قاموا بفتحها.

وفي بيت لحم، أخطرت سلطات الاحتلال، بهدم مصلى في قرية مراح معلا جنوب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

ونفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين أكثر من 700 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، وفق تقرير أصدرته هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان".