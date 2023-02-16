رئيس الشاباك يحذر بن غفير: خطواتك ستشعل تصعيداً بالمنطقة

حذر رئيس الشاباك (الإسرائيلي)، وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، من أن خطواته بالقدس ستشعل تصعيدا واسعا بالمنطقة، وتحديدًا في هذا الوقت الحساس.

ووفق ما أوردت القناة 13 العبرية مساء الأربعاء، قال رونين بار خلال اتصال هاتفي مع بن غفير إن سلوكه المعادي يؤجج المشاعر وقد يتسبب بتصعيد واسع في هذا الوقت الحساس.

وبحسب القناة "تعتبر هذه محادثة غير عادية للغاية، لأن رئيس الشاباك لا يتصل عادة بالوزير بشأن شيء كهذا، إذ يرى مسؤولو الأمن مؤخرا أن احتمال حدوث تصعيد أمر بديهي وسيحدث بالتأكيد، خاصة إذا لم تنجح خطوات تهدئة الأجواء في شهر رمضان، وتصاعد التوتر في المسجد الأقصى.

في حين، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في شرح مطول أن سياسات الحكومة وبن غفير توسع الفجوات وتهدد العلاقات مع الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض من جهة، ومن جهة ثانية فإنها تساهم في تآكل الأمن وتدفع نحو تنفيذ مزيد من العمليات على غرار تلك الأخيرتين في القدس.

وذكرت الصحيفة "في الأسابيع الثلاثة الماضية، حصل تدهور كبير في الوضع العام للأمن القومي في إسرائيل.. تستمر الاضطرابات في مناطق الضفة الغربية التي بدأت في مارس 2022، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي والشاباك تمكنوا من منع وإحباط معظم العمليات المخطط لها من خلال النشاط الوقائي في نقاط الاحتكاك كل ليلة، لكن لا يزال هناك حوالي 40 تنبيها يوميا حول نوايا تنفيذ عمليات".