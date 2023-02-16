السلطة تواصل انتهاكاتها السياسية وتهدد مستقبل الطلبة الجامعيين

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها السياسية، بحق الطلبة الجامعيين والأسرى المحررين والشخصيات الوطنية والاعتبارية.

ووجهت أجهزة السلطة في الخليل استدعاءً للحاج محمد ارزيقات (60 عاماً)، للمقابلة في مقراتها يوم الأحد المقبل، وللمعلم عادل طرده (51 عاماً) للمقابلة يوم الاثنين المقبل.

ولليوم الرابع عشر على التوالي، تستمر أجهزة السلطة في اختطاف عضو مؤتمر مجلس طلبة جامعة بيرزيت إبراهيم بني عودة، على خلفية توجهاته وآرائه السياسية.

وتحرم أجهزة السلطة بني عودة وزملائه الطلبة المعتقلين سياسياً من تقديم الاختبارات النهائية الجامعية، ما يهدد مسيرتهم ومستقبلهم التعليمي.

وتواصل أجهزة السلطة في نابلس اعتقال الطالب في كلية الهندسة بجامعة النجاح عمر شملاوي، لليوم الثالث على التوالي، فيما تختطف مخابرات السلطة في أريحا الشاب محمد المقيطي من عقبة جبر لليوم الثالث على التوالي.

ولا يزال وقائي السلطة في نابلس يعتقل الشاب أنس شحادة لليوم الرابع على التوالي، والشاب رياض فارس أبو الحسن لليوم الخامس على التوالي.

وطالت الاعتقالات السياسية الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عيسى الرجوب، والمعتقل لدى جهاز مخابرات السلطة في الخليل منذ 6 أيام.

ولم يسلم المقاومين من اعتقالات السلطة، حيث يحتجز وقائي السلطة في نابلس المطارد لدى الاحتلال موسى عطا الله لليوم الـ58 على التوالي.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المطــاردين لدى الاحتلال مصعب اشتية وعميد طبيلة لليوم الـ151 على التوالي.