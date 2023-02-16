تعرف على سبب وفاة مراسل قناة أون تايم سبورت محمد غندر، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية اسم محمد غندر.

وذلك بعد الإعلان عن وفاته اليوم الخميس 16 فبراير 2023، وتساءل الكثير من محبيه عن سبب وفاة المراسل محمد غندر.

سبب وفاة محمد غندر

وأكدت وسائل إعلام مختلفة أن سبب وفاة محمد غندر الإعلامي المصري، جاء إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لم يكن يعاني من أمراض أو مشاكل صحية في السابق.

وأفاد محمد عمارة الصحفي في موقع مصراوي الشهير: "توفي منذ قليل محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت، في محافظة بورسعيد بعد توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ".

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وفاة محمد غندر مراسل اون سبورت جاء عن عمر ناهز 52 عاما، حيث لم تمهله الأزمة القلبية كثيرا حتى توفى اليوم، علما أنه سيتم تشييع جثمانه ودفنه الخميس من مسجد الكبير المتعال في محافظة بورسعيد، بمشاركة أهله ومحبيه.

يذكر أن غندر، عمل لسنوات طويلة مراسلا للعديد من القنوات الفضائية لتغطية أخبار النادي المصري البورسعيدي، حيث كان أحد الحاضرين خلال موقعة الأهلي والمصري الشهيرة الذي توفي فيها العشرات من جماهير النادي الأحمر.

من هو محمد غندر

وتقدم مسؤولو الرياضة في مصر على رأسهم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاة محمد غندر، حيث أصدر بيان نعي وكذلك النادى المصرى الذى أصدر بيانا لنعى الراحل الذى دعم الفريق لفترة طويلة.

كما تقدم حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى، وشقيقه إبراهيم حسن بالتعزية في وفاة محمد غندر، بينما كتب أحمد شوبير على صفحته في موقع فيسبوك: خالص العزاء فى وفاة الزميل محمد غندر.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

نعي محمد غندر

كتبت قناة أون تايم سبورت على صفحتها الشخصية "تويتر" " قنوات اون تايم سبورتس ، تنعي بخالص الحزن والأسى رحيل، الإعلامي محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورتس من بورسعيد، و الذي وافته المنية فجر اليوم "

قنوات اون تايم سبورتس ، تنعي بخالص الحزن والأسى رحيل، الإعلامي محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورتس من بورسعيد،

و الذي وافته المنية فجر اليوم#ONTime_Sports pic.twitter.com/C9yhnqfBhO — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 16, 2023

وكتب آخر " إنا لله وإنا إليه راجعون .. البقاء والدوام لله .. ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر اهلك واحبابك .. خالص العزاء في وفاة الزميل محمد غندر"

إنا لله وإنا إليه راجعون .. البقاء والدوام لله ..

ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر اهلك واحبابك .. خالص العزاء في وفاة الزميل محمد غندر 🤲 pic.twitter.com/ANW0KeLFHw — Ibrahim Abdel Gawad (@ibrahimabdgawad) February 16, 2023

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