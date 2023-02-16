الأمم المتحدة تطلق نداء بقيمة مليار دولار لضحايا الزلزال بتركيا

أطلقت الأمم المتحدة نداءً من أجل مساعدة بقيمة مليار دولار لمساعدة ضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي وأودى بحياة آلاف الأشخاص.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها إن الأموال ستوفر إغاثة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر لـ 5.2 مليون شخص، مما يسمح لمنظمات الإغاثة "بزيادة الدعم الحيوي بسرعة".

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "تركيا هي الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم وهي كريمة مع جيرانها السوريين منذ سنوات".

وأضاف غوتيريش إلى أن الوقت قد حان لدعم الشعب التركي الذي يتضامن مع جميع الذين يطلبون المساعدة في العالم.

وتابع: "أدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لهذه المبادرة لمواجهة أكبر كارثة طبيعية في عصرنا".

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري، 41 ألف إنسان، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 10 أيام على الكارثة.

ووفق البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد القتلى في تركيا 36 ألفا و187 شخصا، في حين وصل عددهم في سوريا إلى 5801، حتى صباح اليوم الخميس، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.