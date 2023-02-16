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قصص صحفية
شاهد مؤثر: من ضحايا (زلزال غزة) .. قصة تحت الأنقاض!
16 فبراير 2023 . الساعة: 08:40 م
الرسالة نت - محمود هنية
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/277915
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شاهد مؤثر: من ضحايا (زلزال غزة) .. قصة تحت الأنقاض!
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