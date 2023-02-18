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(التشريعي) يُشيد بموقف حكومات أمريكية جنوبية بإدانة الاستيطان

الرسالة نت-غزة

أشادت رئاسة المجلس التشريعي بإدانة حكومات الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك بشكل مشترك شرعنة الاحتلال (الإسرائيلي) للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مخالفة جسيمة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وقال بيان للمجلس الجمعة إن الإجماع الدولي ضد جريمة الاستيطان يتطلب العمل على عزل الاحتلال ومحاسبته دوليا على انتهاكاته الصارخة بحق قواعد القانون الدولي والأمن والسلم الدوليين وحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت رئاسة التشريعي لحملة دولية شاملة للتصدي لمشاريع الاحتلال ومخططاته الاستيطانية التي تتسارع أكثر من أي وقت مضى، وبلورة اجراءات عملية رادعة تجبر الاحتلال على وقف الاستيطان وتضمن تقديم قادته كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

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