تقرير: الحرس الثوري الإيراني قصف سفينة بملكية (إسرائيلية) في مياه الخليج

شنّ الحرس الثوري الإيراني هجوما بطائرة مسيرة على سفينة نفط بملكية رجل أعمال (إسرائيلي) في مياه الخليج قبل أسبوع؛ حسبما أوردت وسائل إعلام (إسرائيلية) مساء، الجمعة.

وأكد مسؤولون أمنيون (إسرائيليون) الهجوم الإيراني على السفينة (الإسرائيلية)؛ وفقا لما ذكرت القناة 13.

وحسب ما ورد، فإن الحرس الثوري الإيراني أطلق مسيرة من طراز (شاهد 136) نحو ناقلة نفط من نوع (كامبو سكوير) والتي تعود ملكيتها لرجل أعمال (إسرائيلي) يدعى أيال عوفر.

وأفيد بأن الهجوم وقع يوم الجمعة الماضي في مياه بحر الخليج خلال إبحار السفينة تحت علم ليبيريا؛ دون أن يبلغ عن وقوع أضرار وإصابات في الهجوم.

ويسود الاعتقاد في (إسرائيل) بأن الهجوم نفذ انتقاما للعديد من الهجمات واغتيال عدد من العلماء البارزين التي نسبت إليها في إيران؛ بحسب ما جاء في القناة 13.

واتهمت إيران نظيرتها (إسرائيل) بالمسؤولية عن هجوم بطائرات مسيرة نفذ في كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي استهدف منشأة تابعة لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان، فيما أعلنت عن اعتقال العناصر الرئيسية الضالعة في الهجوم.

وتوعدت طهران بالرد بـ"حزم على أي تهديد أو خطأ يرتكبه النظام الصهيوني (إسرائيل) أينما وكلما رأت ضرورة لذلك".

وتخوض إيران و(إسرائيل) صراعا منذ أمد طويل بشأن عدة قضايا، من بينها البرنامج النووي الإيراني والنفوذ الإقليمي لطهران، وتتهم طهران (إسرائيل) باغتيال عدد من مسؤوليها وعلمائها.

وفي سياق ذي صلة، قال وزير الأمن (الإسرائيلي)، يوآف غالانت، في مؤتمر ميونخ الأمني، الجمعة، إن "إيران تجري محادثات مع 50 دولة حول بيع طائرات بدون طيار وصواريخ"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام (إسرائيلية).

وبحسب غالانت، فإن "النظام في إيران يزود طائرات بدون طيار مدى تحليقها ألف كيلومتر بواسطة دول في أوروبا الشرقية، مثل بيلاروس، وفعلت ذلك في الماضي في أميركا الجنوبية".

واعتبر أن "هذا كله يحدث فيما لا يزال حظر الأسلحة على إيران ساريا، لكن الحظر سينتهي في نهاية العام. وعلى المجتمع الدولي أن يضع بديلا لحظر الأسلحة الدولي. وتحت الأرض وفوقها، إيران تسعى دون توقف إلى القضاء على (إسرائيل). ولا تهدد إيران (إسرائيل) فقط، وإنما أمن واستقرار أوروبا أيضا، والعالم عموما".

ودعا غالانت المجتمع الدولي إلى عمل مشترك من أجل وقف صفقات الأسلحة، وتنفيذ "عقاب مؤثر". واعتبر أنه "إذا كانت إيران تتصرف بهذا الشكل من دون وجود قدرات نووية بحوزتها، فتخيلوا وضعا تكون فيه ترسانة ذرية بحوزة نظام آيات الله القاتل. وهذا تهديد لا يحتمل على أمن العالم. وعلينا استخدام كافة الأدوات الممكنة، وأشدد على كافة الأدوات الممكنة، من أجل منع قدرة نووية عن إيران".

المصدر: عرب 48