مقتل ستة أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية ميسيسيبي الأميركية

قتل ستة أشخاص، الليلة الماضية، في حادث إطلاق النار، في مقاطعة تيت، بولاية ميسيسيبي الأميركية.

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة الأميركية، أن رجلاً قيد الاحتجاز حالياً أطلق النار على شخص في متجر ببلدة أركابوتلا الصغيرة وأرداه، قبل أن يقصد منزلا قريبا، ويقتل امرأة أيضاً داخله.

وأضاف مسؤولون في الشرطة لقناة (ريغ) التابعة لشبكة (سي بي أس)، أن الجاني قاد سيارته بعد ذلك إلى منزل آخر يُعتقد أنه مقر إقامته، حيث أجهز على شخصين آخرين بطلقات نارية، ولاحقاً طاردت الشرطة مطلق النار الذي التجأ إلى منزل آخر، حيث تم إلقاء القبض عليه.

وأشارت قناة (ريغ) إلى أنه تم العثور على جثتين لشخصين آخرين في هذا الموقع.

يذكر أن 73 حادث إطلاق نار على الأقل سجل منذ مطلع العام الجاري في الولايات المتحدة الأميركية.