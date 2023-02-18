هزتان أرضيتان تضربان جنوب شرق نابلس بقوة 3.2 و1.8

ضربت هزتان أرضيتان، فجر اليوم السبت، جنوب شرق نابلس، بقوة 3.2 و1.8 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد مركز رصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح، بأن هزتين أرضيتن وقعتا في حدود الساعة (04:09 و04:48 فجرا)، حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس.

وأضاف، أن الهزتين كانتا على عمق 1 و2 كم في باطن الأرض، على خط عرض 32.13 شمالا وخط طول 35.33 شرقا، وخط عرض 32.11 شمالا، وخط طول 35.33 شرقا، منوها إلى أن النتائج أولية، ويمكن التعديل عليها لاحقا.

ويقع مركز هذه الهزات على بعد 12 و13.5 كم جنوب شرق مدينة نابلس.

وقد تعرضت مدنية نابلس خلال الشهر الجاري إلى ثلاث هزات على مدار يومين، الأولى كانت بتاريخ 7-2 في حدود الساعة 23:14 مساء، وكانت بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كم في باطن الأرض على خط عرض 32.15 شمالا وخط طول 35.32 شرقا".

وتبعها هزتان في مساء اليوم التالي، ومركزهما ذات المنطقة جنوب شرق نابلس بقوة 2.5 درجة، وعمق أقل من 5 كم تحت سطح الأرض.